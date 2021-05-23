KISITLAMADA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 16 BİN 925 TL CEZA

KÜTAHYA'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde otomobille drift yaparken yakalanan sürücüye, 16 bin 925 TL idari para cezası kesildi.

KÜTAHYA'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde otomobille drift yaparken yakalanan sürücüye, 16 bin 925 TL idari para cezası kesildi. Sürücü, Kuzenim savcı, abim de ben de askerim diyerek cezadan kurtulmaya çalışırken, yapılan ölçümde 2.84 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün alkollü araç kullanmak suçundan 2'nci kez ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece 22.30 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi 2'nci Sokak'ta otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede durdurulan 43 AD 284 plakalı otomobilin sürücüsü F.B.'nin 2.84 promil alkollü olduğu belirlenirken, bir süre önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenerek 2'nci kez işlem yapıldı. Polis ekiplerine Benim abim Tunceli'de nöbet tutuyor, ben de askerim. Cumhuriyet Savcısı benim kuzenim diyerek cezadan kurtulmaya çalışan F.B.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, drift yapma suçlarından 13 bin 775 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten hakkında adli soruşturma başlatılan sürücü F.B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 16 bin 925 TL idari ceza uygulandı. Araç emniyet otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı