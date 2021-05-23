KISITLAMADA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 16 BİN 925 TL CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KISITLAMADA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 16 BİN 925 TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde otomobille drift yaparken yakalanan sürücüye, 16 bin 925 TL idari para cezası kesildi.

KÜTAHYA'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde otomobille drift yaparken yakalanan sürücüye, 16 bin 925 TL idari para cezası kesildi. Sürücü, Kuzenim savcı, abim de ben de askerim diyerek cezadan kurtulmaya çalışırken, yapılan ölçümde 2.84 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün alkollü araç kullanmak suçundan 2'nci kez ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece 22.30 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi 2'nci Sokak'ta otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede durdurulan 43 AD 284 plakalı otomobilin sürücüsü F.B.'nin 2.84 promil alkollü olduğu belirlenirken, bir süre önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenerek 2'nci kez işlem yapıldı. Polis ekiplerine Benim abim Tunceli'de nöbet tutuyor, ben de askerim. Cumhuriyet Savcısı benim kuzenim diyerek cezadan kurtulmaya çalışan F.B.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, drift yapma suçlarından 13 bin 775 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten hakkında adli soruşturma başlatılan sürücü F.B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 16 bin 925 TL idari ceza uygulandı. Araç emniyet otoparkına çekildi.

KISITLAMADA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 16 BİN 925 TL CEZA
KISITLAMADA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 16 BİN 925 TL CEZA
KISITLAMADA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 16 BİN 925 TL CEZA
KISITLAMADA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 16 BİN 925 TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Pakdemirli: 'Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek.'
Pakdemirli: "Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek."
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Sibel Can Burak Sergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KISITLAMADA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 16 BİN 925 TL CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 13:13:09. #1.16#

title