Kısıtlamada domuz avı dronla tespit edilen 3 kişiye 9 bin TL ceza

TUNCELİ'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, domuz avlamaya çıkan 3 kişi vurdukları domuzlarla yakalandı. 3 kişiye kısıtlamayı ihlalden toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Bulgurcular Jandarma Karakolu ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak olarak ava çıkanlara yönelik havadan ve karadan çalışma başlattı. Dronla yapılan arazi taramasında, 3 kişinin domuz avladığı tespit edildi. Vurdukları domuzlarla yakalanan 3 kişiye, DKMP ekiplerince yasal işlem başlatılırken, jandarma ekiplerince de kısıtlamayı ihlalden toplam 9 bin 450 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan DKMP Tunceli Şubesi'nce, kar yağışının ardından yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için kuru yonca, buğday ve arpadan oluşan 10 ton yem doğaya bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM