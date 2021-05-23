Kısıtlamada dışarı çıkanlara ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada dışarı çıkanlara ceza

Kısıtlamada dışarı çıkanlara ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir günde polis tarafından sokağa çıkan 31 kişiye 27 bin 900 TL ceza uygulandı.

Malatya'da bir günde polis tarafından sokağa çıkan 31 kişiye 27 bin 900 TL ceza uygulandı.

Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 24 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor. Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 31 kişiye 900'er TL'den toplam 27 bin 900 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerini açan 9 işyerine, maske takmamaktan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza uygulandı. Covid-19 kurallarına uymayan 1 toplu taşıma aracına da polis tarafından yasal işlem yapıldı. Covid-19 pandemisine yakalanıp da izolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirilirken, 1 kişi ise evine yönlendirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Henüz 20 yaşındaydı! Askere gidecek genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
Henüz 20 yaşındaydı! Askere gidecek genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada: 'Ölüyorum, taksi çağırın'
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada: "Ölüyorum, taksi çağırın"
Evinin balkonuna pompalıyla çıkan şahıs panik yarattı! Kendisini ikna etmek için gelen polislere ateş açtı
Evinin balkonuna pompalıyla çıkan şahıs panik yarattı! Kendisini ikna etmek için gelen polislere ateş açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Volkan Bozkır Fahrettin Altun
Magazin Deniz Çakır Hülya Avşar Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kısıtlamada dışarı çıkanlara ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:45:39. #1.16#

title