Kısıtlamada dışarı çıkanlar polise yakalandı
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Kısıtlamada dışarı çıkanlar polise yakalandı

Kısıtlamada dışarı çıkanlar polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesiliyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesiliyor. Malatya'da bir günde polis tarafından 106 kişiye 95 bin 400 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 106 kişiye 900'er TL'den toplam 95 bin 400 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerini açan 11 işyerine de ceza uygulandı. Maske takmamaktan 2 kişiye de 900 TL'den bin 800 TL ceza verildi.

Diğer yandan, Covid-19 hastası olup da dışarı çıkan 1 kişi yurda yerleştirildi. Ayrıca Covid-19 temaslısı olup da korona hastası olmayan evde karantina altında olması gereken 2 kişi de evlerine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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