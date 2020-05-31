Kısıtlamada dışarı çıkamayan 72 yaşındaki vatandaş evin içerisinde 360 kilometre koştu Kısıtlamada dışarı çıkamayan 72 yaşındaki vatandaş evin içerisinde 360 kilometre koştu Korona sürecinde kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayan 72 yaşındaki sporcu vatandaş izinle birlikte sahalara döndü.

Kısıtlamada dışarı çıkamayan 72 yaşındaki vatandaş evin içerisinde 360 kilometre koştu

İSTANBUL - Korona sürecinde kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayan 72 yaşındaki sporcu vatandaş izinle birlikte sahalara döndü. Dışarı çıkamadığı zamanlarda boş durmadığını belirten vatandaş, evinin içerisinde 360 kilometre koştuğunu söyledi.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile birlikte uygulanan kısıtlamalar, vaka ve vefat sayılarının azalmasıyla birlikte yerini normalleşme sürecine bıraktı. Normalleşme süreci kapsamında daha önce sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların hafta sonu belirli saatlerde izinli olacakları duyurulmuştu. Bu bağlamda, bugün de saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasına izin verildi. Sokağa çıkmasına izin verilenlerden biri olan 72 yaşındaki Ahmet Kırık isimli sporcu vatandaş da evde kaldığı günlerin acısını çıkartırcasına koştuğunu söyleyerek, "Evdeyken bile 360 kilometre koştum" dedi.

"Evin içerisinde 360 kilometre koştum"

Kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde evde kaldığını fakat spor yapmayı ihmal etmediğini söyleyen Kırık, "Şu an Cumhuriyet Mahallesi, Feriköy tarafından geliyorum. Bugünkü koşum yaklaşık 11 kilometre olacak. Normalde, Korona virüsün olmadığı zamanlarda haftanın 4 günü 10'ar kilometre, yani 40-45 kilometre kadar koşardım. Şimdi buna sınırlama getirdim. Korona virüs sürecinde evin içerisinde 360 kilometre koştum. Aslında benim memleketim Marmara Adası ve koşularıma orada başlamam gerekiyordu ama gidemedim. Fakat şimdi iznimi aldım ve kısmet olursa cuma günü adaya gidiyorum ve koşularıma orada devam edeceğim. Ben 72 yaşındayım. Bugünkü koşumda 7'nci kilometrenin içerisindeyim, tamamlayacağım" diyerek koşmaya devam etti.

Kaynak: İHA