Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı
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Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı

27.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:17
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ıssızlığa bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili turistlere kaldı.

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ıssızlığa bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili turistlere kaldı. Bazı turistler denize girdi, bazıları güneşlendi.

Turizm kenti Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar güneşli havaya rağmen dışarı çıkmadı. Kısıtlamanın ikinci gününde kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Hafta sonu yoğunluğun oluştuğu sahil şeridinde polis ekipleri otomobil ve yayalara yönelik denetim yaptı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de ıssızlığa büründü. Sahilde sadece kısıtlamadan muaf turistlerin olduğu görüldü. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da bazı turistler deniz keyfi yaptı. Dalgalı denizde turistler uzun süre yüzdü.

Deniz keyfi yapan turizmci Mehmet Turgut, "Turistler gibi biz de yasaktan muafız. Sahil ve denizin keyfini yapıyoruz. Yasaklar bitip her şeyin normale dönmesini istiyoruz. Kimse yok sahilde, içimizde bir burukluk var. Antalya çok farklı bir yer. Havanın sıcak olması nedeniyle şanslıyız. Deniz hafif soğuk olsa da dışarıda üşümüyorsunuz" dedi. - ANTALYA

Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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