Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler

07.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:28
Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Ancak, Düzce'de yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım eli uzatarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Düzce Sevdalıları Derneği üyeleri, yardımlarına kısıtlamaya rağmen devam etti.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ülke genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamaya rağmen, Düzce'de yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Düzce Sevdalıları Yardım Derneği üyeleri, ihtiyacı olanlar için seferber oldu. Dernek üyeleri, kışlık yakacak yardımı yaptı. Çocukarı unutmayan dernek üyeleri onlarada kışlık giyecek hediye ettiklerler. Yetkililer yardımların devam edeceğini ve yardım severler ile yardıma ihtiyacı olanlar arasında köprü olmaya devam edeceklerini dile getirdiler. - DÜZCE

Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler
Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler
Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler
Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler
Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Sultanbeyli'de kısıtlamada sokağa çıkamayan ihtiyaç sahipleri unutulmadı
Sultanbeyli'de kısıtlamada sokağa çıkamayan ihtiyaç sahipleri unutulmadı
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ve yaşlıları Kovid-19 döneminde de yalnız bırakmıyor
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ve yaşlıları Kovid-19 döneminde de yalnız bırakmıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Yalın Ivana Sert Sezen Aksu Demet Akbağ
Spor Falcao Serdar Aziz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Bursa Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:42:59. #1.14#
title