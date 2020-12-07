Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: "İleride bu günleri ona anlatacağız"
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Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: "İleride bu günleri ona anlatacağız"

07.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:48

Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: "İleride bu günleri ona anlatacağız" Dün sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde de ekipler denetimlerini sürdürdü.

Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: "İleride bu günleri ona anlatacağız"

İSTANBUL - Dün sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde de ekipler denetimlerini sürdürdü. Merter'deki denetime yeni çocuk sahibi olduklarını söyleyen bir çift takıldı. Baba Resul Şanlı, "İleride ona zor günlerde dünyaya geldiğini anlatacağız" dedi.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü. Dün cadde, sokak ve otobanlardaki birçok farklı noktada ekipler araçları tek tek durdurup kimlik kontrolü ve izin belgelerini kontrol etti.

"İleride zor günlerde dünyaya geldiğini anlatacağız"

Denetimlerin gerçekleştiği yerlerden biri de E-5 otoyolu Merter güzergahıydı. Bölgedeki trafik ekipleri otoyoldan geçen araçları durdurup kimlik ve izin belgelerini kontrol edip vatandaşları da maske kuralına uymaları konusunda uyardı. Dün bu noktada ekiplerin denetimine hastaneden geldiklerini söyleyen bir çift takıldı. Çift, hastaneden geldiklerini ve çocuk sahibi olduklarını söyledi. Mutluluğu gözlerinden okunan baba Resul Şanlı, "Her işte bir hayır var derler. Bu da bize bu zamanda nasip oldu. İleride bu günleri çocuğumuza ne kadar zor günlerde dünyaya geldiğini anlatacağız. İsmini Miraç koyduk. Geçen sene pandeminin ilk başladığı zamanlarda Miraç Kandilinde hayırlı haberini almıştık. Eğer erkek olursa ismi Miraç olacak demiştik, öyle de oldu" diye konuştu.

Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: 'İleride bu günleri ona anlatacağız'
Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: 'İleride bu günleri ona anlatacağız'
Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: 'İleride bu günleri ona anlatacağız'
Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: 'İleride bu günleri ona anlatacağız'
Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: 'İleride bu günleri ona anlatacağız'
Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: 'İleride bu günleri ona anlatacağız'
Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: 'İleride bu günleri ona anlatacağız'
Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: 'İleride bu günleri ona anlatacağız'
Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: 'İleride bu günleri ona anlatacağız'
Bebeklerinin doğumu kısıtlamaya denk geldi: 'İleride bu günleri ona anlatacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

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