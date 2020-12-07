Kısıtlamada, 'cenazemiz var' diyerek toplanıp kumar oynadılar
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Kısıtlamada, 'cenazemiz var' diyerek toplanıp kumar oynadılar

07.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:49

- Kısıtlamada, 'cenazemiz var' diyerek toplanıp kumar oynadılar Esenyurt'ta dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisin ihbar üzerine gittiği iş hanındaki 2 dairede dernek adı altında kumarhane çıktı.

- Kısıtlamada, 'cenazemiz var' diyerek toplanıp kumar oynadılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisin ihbar üzerine gittiği iş hanındaki 2 dairede dernek adı altında kumarhane çıktı. İçerideki vatandaşlar kağıt oynarken yakalanmalarına rağmen "Cenazemiz vardı" diyerek kendini savunmaya çalışırken binlerce lira ceza yazıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir iş hanında vatandaşların olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine içeriye giren polis ekipleri dışarı çıkmaya çalışan 2 kişiyi durdurdu. Han içerisinde 2 ayrı daireye giren polis salgın tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığını tespit etti. Polisin kumar masasında yakalamasına rağmen şahıslar dernek olduklarını ve cenazeleri olduğu için toplandığını söyledi.

Binlerce lira ceza

İçeride bulunan 11 kişiye hem kapalı alanda sigara içmekten hem de salgın tedbirlerine uymamaktan binlerce lira ceza yazdı. İki mekanda belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Kısıtlamada, 'cenazemiz var' diyerek toplanıp kumar oynadılar
Kısıtlamada, 'cenazemiz var' diyerek toplanıp kumar oynadılar
Kısıtlamada, 'cenazemiz var' diyerek toplanıp kumar oynadılar
Kısıtlamada, 'cenazemiz var' diyerek toplanıp kumar oynadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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