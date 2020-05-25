Kısıtlamada camiye sığındılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısıtlamada camiye sığındılar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 81 ille eş zamanlı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evsizlerin sığındığı yer 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camisi oldu.

Kısıtlamada camiye sığındılar
25.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:07

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 81 ille eş zamanlı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evsizlerin sığındığı yer 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camisi oldu. Caminin avlusunda yatıp kalkan Serhat Soyak (36) ve Sercan Sarıgül'ün (29) tek isteği bir iş ve başlarını sokacak sıcak bir yuva oldu. İHA muhabirine konuşan iki kader arkadaşından Sarıgül, "Ben toparlanmak istiyorum. Ama ev kiraları çok yüksek. Bunun için benim iş bulmam lazım" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar evsizlere kaldı. Başlarını sokacak bir evi olmayan evsizler gününü ya cami avlularında ya da görünmeyecekleri yerde geçiriyor. O evsizlerden Serhat Soyak ile Sercan Sarıgül bu süreçte Mimar Sinan'ın 450 yıl önce yaptığı tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camisine sığındı. "Allah'ın huzuru" dedikleri cami avlusundaki banklarda yatıp kalkan iki arkadaş, tek isteklerinin bir iş ve başlarını sokacak yuva olduğunu söyledi.

"Sıcak bir yuva istiyorum"

Yaklaşık 3 yıldır sokaklarda yaşayan ve geçimini hurdacılıkla sağlayan Serhat Soyak, annesinin ölümünün ardından babasıyla kavga ettiğini söyleyerek, "Annem öldü babamla kavga ettim. Ailemle koptum. Ben de burada yatıyorum. Çalıştım, 8 sene 9 ay cezaevinde yattım. Bir sıcak yuva istiyorum. Cami avlusunda kalıyoruz. Gidecek yerimiz yok" diye konuştu.

"Yardım eli alamıyoruz"

Soyak ile birlikte kader arkadaşlığı yapan Sercan Sarıgül de, "Benim çocukluktan başlayan bir dramım var. 8 yaşından beri buradayım. 21 senedir bu şekilde ara ara sokaklardayım. Evsiz kaldığımız oluyor. Ben anne ve babadan yana şikayetçiyim. Babam vefat edince annem bakmadı. O yüzden bu şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Bazen bu duruma düştüğümüzde yardım eli bekliyoruz ama yardım eli alamıyoruz. Gidiyoruz, bütün kapılar kapanıyor" dedi.

Anne ve babalara ders gibi sözler

Sarıgül, havaların sıcak olması sayesinde durumunun daha iyi olduğunu söyleyerek, çocuklarına bakmayan anne ve babalara ders verici sözlerle seslendi. Sarıgül, "Şu anda iyi halimiz. Havalar yağmurlu ve soğuk olduğu zamanlar daha kötü oluyor. Gün içerisinde hurda toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Onları satarak harçlığımızı çıkarıyoruz. Normal bir işe gelince de nedense çalıştırmıyorlar. Ben sadece anne ve babalara şunu demek istiyorum. Bir baba ya da anne çocuk yapıp sahip çıkamıyorsa bu analık anlamına gelmiyor. Ben de babayım benim de çocuklarım var. Eşimden ayrıyım. Ama çocuklarımı bir şekilde koruma altına aldım" ifadelerini kullandı.

"Ayaklar altına alınacak insan değiliz"

Ajitasyon yapmak istemediğini belirten Sarıgül, "Normalde sosyal yaşamım vardı. Yine var Allah'a şükür, ajitasyon da yapmak istemiyorum. Ama benim yaşadığım aile sorunlarını kimse yaşatmasın. Normalde ayaklar altına alınacak insan değiliz. Elimizden iş geliyor. Sadece yaşam şartları içinde bir iftiraya uğradığımda başıma bunlar geldi" dedi.

"Burası Allah'ın huzuru"

Sarıgül sözlerine ders verici bir şekilde şöyle devam etti; "Burası Allah'ın huzuru. Gelip burada istirahat ediyorum. Kendimi sefil gösterme gibi bir niyetim yok. Çocuklarım İstanbul'da bakım evinde. Şu anda bizi en fazla burada bulurlar. Başka yerde bulamazlar. Ben toparlanmak istiyorum. Ama ev kiraları çok yüksek. Bunun için benim iş bulmam lazım. Çocukken çok şiddet gördüm. Ben kendi ayaklarım üstünde durdum." - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka Haber
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz Haber
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, 'katil' sloganıyla protesto edildi
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, "katil" sloganıyla protesto edildi
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
DSÖ, Bakan Koca'nın 'Başarımızın sırrı' dediği ilacın kullanımını durdurdu
DSÖ, Bakan Koca'nın "Başarımızın sırrı" dediği ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Çağatay Ulusoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Su Bayram Jandarma Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kısıtlamada camiye sığındılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 23:07:53. #1.14#
title