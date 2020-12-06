Kısıtlamada çalışan inşaat işçileri beton blok altında kaldı: 2'si ağır 3 yaralı

Kısıtlamada çalışan inşaat işçileri beton blok altında kaldı: 2'si ağır 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir inşaat şantiyesinde beton blok çöktü. Kısıtlamalarda da çalışan işçilerden 3'ü beton bloklar altına kalarak yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın inşaatında çalışan işçiler beton kalıbın çökmesi sonucu altında kaldı. İnşaat çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ