Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Tüm ülkede uygulanan kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren, cadde, sokak, park ve oyun alanları boş kaldı. Sadece kısıtlamadan muaf olanlar ve ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal ve markete yürüyerek giden vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya