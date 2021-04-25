Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Tüm ülkede uygulanan kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren, cadde, sokak, park ve oyun alanları boş kaldı. Sadece kısıtlamadan muaf olanlar ve ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal ve markete yürüyerek giden vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı.

Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vedat Bilgin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:13:48. #1.15#

title