Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ziyapaşa, Turgut Özal, Gazipaşa ve Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.

l Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklarda yaptıkları denetimlerde, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt