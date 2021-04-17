Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
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Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu

Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ziyapaşa, Turgut Özal, Gazipaşa ve Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.

l Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklarda yaptıkları denetimlerde, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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