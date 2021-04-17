Kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.
Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.
Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ziyapaşa, Turgut Özal, Gazipaşa ve Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.
l Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklarda yaptıkları denetimlerde, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt