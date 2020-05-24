Kısıtlamada boş yollarda kural ihlalleri devam ediyor
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Kısıtlamada boş yollarda kural ihlalleri devam ediyor

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, yolların boş olmasını fırsat bilen sürücüler, kural ihlalleri yapmayı sürdürüyor.

Kısıtlamada boş yollarda kural ihlalleri devam ediyor
24.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:42

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, yolların boş olmasını fırsat bilen sürücüler, kural ihlalleri yapmayı sürdürüyor. İhlal yapan sürücüler ise, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde izlenen kameralardan tespit ediliyor ve araçlarının plakalarına ceza yazılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerde kalınırken, hastane, eczane çalışanları, fırıncılar, kargo şirketi personeli, akaryakıt istasyonu görevlileri gibi birçok meslek kolunda çalışanlar ise görevlerine devam ediyor. Sokaklarda ve caddelerde olan boşluklar da göze çarpıyor. Cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen sürücüler, aşırı hız yaparak ya da kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapıyor. Bu ihlalleri yapan sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde izlenen kameralardan tespit ediliyor ve araçlarının plakalarına ceza yazılıyor. Merkezdeki 2 bin 478 kameradan şehrin her noktasını izleyen ekipler, gerekli gördükleri takdirde durumu sahadaki polislere de bildiriyor. Polis ekipleri de ihlal yapan sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguluyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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