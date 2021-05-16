Kısıtlamada boş yolda duvara çarpan sürücü ile polis arasında ilginç diyalog
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Kısıtlamada boş yolda duvara çarpan sürücü ile polis arasında ilginç diyalog

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da kısıtlama saatinde alkollü iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, istinat duvarına vurdu.

Bursa'da kısıtlama saatinde alkollü iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, istinat duvarına vurdu. Sürücü Hüseyin G., polis merkezine götürmek isteyen polis ekiplerine "Ben kaza yapmadım. Siz beni soyuyorsunuz" diyerek uzun süre direndi.

Kaza, gece sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ankara Yolu üzerinde yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda 16 GU 570 plakalı kamyoneti ile ilerleyen Hüseyin G, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarptı. Sürücü Hüseyin G. kazayı hafif atlatırken, kaza sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kazayı gören vatandaşlar, hem sürücü Hüseyin G.'nin yardımına koştu hem de durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Ben kaza yapmadım. Siz beni mi soyuyorsunuz. Hepiniz beni soyuyorsunuz"

diyerek polis merkezine gitmekte direndi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alkol testi yapmak isterken, "ben kaza yapmadım. Siz beni soyuyorsunuz. Ben yapmadım bıçak filan yok" diyerek direndi. Sürücü Hüseyin G., uzun uğraşlar sonunda polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan hem alkolmetreyi üflemeyi reddeden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye toplam 6 bin 986 TL para cezası kesildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kısıtlamada boş yolda duvara çarpan sürücü ile polis arasında ilginç diyalog
Kısıtlamada boş yolda duvara çarpan sürücü ile polis arasında ilginç diyalog
Kısıtlamada boş yolda duvara çarpan sürücü ile polis arasında ilginç diyalog
Kısıtlamada boş yolda duvara çarpan sürücü ile polis arasında ilginç diyalog

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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