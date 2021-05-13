Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
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Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler

Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'da Türk Kızılayı, sokak sokak dolaşıp müzik eşliğinde hediyeler vererek kısıtlama sebebiyle evlerinden çıkamayan çocukların ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sakarya'da Türk Kızılayı, sokak sokak dolaşıp müzik eşliğinde hediyeler vererek kısıtlama sebebiyle evlerinden çıkamayan çocukların ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Salgına rağmen renkli görüntülere sahne olan etkinlik, diğer bayramları aratmadı.

Tam kapanma sebebiyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar ve vatandaşlara Türk Kızılay Sakarya Şubesi bayram havasını aratmayan bir etkinlik düzenledi. Türk Kızılayı gönüllülerinden oluşan ekip, Sakarya'nın muhtelif cadde ve sokaklarında müzik eşliğinde süsledikleri gezici araçla dolaştı. Kısıtlama sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar ile ailelerine hediyeler verilen etkinlikte sokaklar bayram havasına çevrildi. Maskot ve palyaçoların da eşlik ettiği etkinliğe bazı vatandaşların da evlerinin balkonlarından katıldıkları görüldü. Çeşitli hediyeler alan çocuklar, çok sevindiklerini ve bayramı yaşadıklarını dile getirdi.

"İnsanlarımızı neşelendirmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız"

Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, "İnşallah pandemisiz, hastalıksız yine hep birlikte olacağımız bayramlara en kısa zamanda kavuşmayı ümit ediyorum. Yaklaşık 20 gündür insanlarımız evlerinden çıkamamaktalar. Bu sebeple insanların özellikle sevdiklerini beklediklerini, küçük çocuklarımızın büyüklerini beklediği ve onlardan hediye beklediği bir bayramı maalesef buruk yaşamış olacağız. Ancak biz Sakarya Kızılay Şubesi olarak çocuklarımızı bir nebze de olsa eğlendirebilmek, onların büyüklerinden beklemiş oldukları hediyeleri sunabilmek adına oyuncaklar hazırladık. Yine aynı zamanda ailelerimiz evlerinde kalacaklar ve ailelerimize genel merkezimiz tarafından hazırlanmış hijyen setlerimiz var, birden fazla kullanıma sahip içlerinde maskelerin olduğu, hijyen kitlerinin olduğu, dezenfektanlarımızın olduğu kitlerimizi de ailelerimize teslim etmiş olacağız. Aynı zamanda içerisinde yine korona virüs pandemisinden korunmayı anlatan bir kitapçığımız var. İnsanlarımızı inşallah hem bilinçlendirmiş olacağız hem de sevdiklerimizden ayrı kutlanacak olan bu bayramı bir nebze de olsa neşelendirmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız" dedi.

"Müzikler eşliğinde hazırlanan oyuncaklarımızı çocuklarımıza sunacağız"

Buruk geçen bayramda vatandaşları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Tiryaki, "Bugün evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın mahallelerine, sokaklarına giderek onların evlerine misafir olmuş olacağız, müzikler eşliğinde hazırlanan oyuncaklarımızı çocuklarımıza sunacağız. Aynı zamanda masal kahramanlarımız var, onlarla birlikte çocuklarımızı kendi evlerinin içerisinde veya bahçelerinde eğlendirme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları bayram şenliği alanına çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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