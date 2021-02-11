Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı
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Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı

11.02.2021 05:28 | Son Güncelleme: 11.02.2021 05:32
Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine dakikalar kala bisikletle gezmeye çıkan Huzeyfe T.'nin (18) uygulama noktasından kaçmak için girdiği sokakta uygulama noktasına çıkınca bekçi ekiplerince yakalandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine dakikalar kala bisikletle gezmeye çıkan Huzeyfe T.'nin (18) uygulama noktasından kaçmak için girdiği sokakta uygulama noktasına çıkınca bekçi ekiplerince yakalandı. Bisikletince ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen Huzeyfe T. gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 04.40 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Beyazıt Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde denetim noktası oluşturdu. Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde bisikletiyle gezmeye çıkan Huzeyfe T., uygulama noktası oluşturan ekipleri fark edince 2. Kurt Sokak'a girerek kaçmak istedi. Durumu gören bekçi ekipleri Huzeyfe T.'nin peşine düştü.

POLİS UYGULASINDAN KAÇMAK İÇİN GİRDİĞİ SOKAK UYGULAMA NOKTASINA ÇIKTIEkiplerin peşinden geldiğini gören şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirmek istediği sırada yönünü şaşırınca Taraklı Sokak'a girdi. Peşindeki bekçilerden ve uygulama noktasından kaçmak isteyen Huzeyfe T. sokağın Ankara Yolu Caddesi'ne bağlanması üzerine kendisini uygulama noktasının ortasında buldu. Burada uygulama yapan ekiplerce yakalanan Huzeyfe T., bu sefer iş yerinden evine gittiğini söyledi. Şüphelinin üzerinde ve bisikletinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Huzeyfe T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.


Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı
Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı
Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı
Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı
Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı
Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı
Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı
Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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