Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı
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Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı İki esnafın kavgasına aileler de dahil oldu Düzce'de iki esnaf arasında yer kavgası sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

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Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı

İki esnafın kavgasına aileler de dahil oldu

DÜZCE - Düzce'de iki esnaf arasında yer kavgası sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Ailelerinde karıştığı olayda, polis ekipleri uzun bir süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Öfkelenen bir şahıs ise aracına binip ters şeride girerek metrelerce ilerledi.

Olay, Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-655 Karayolu üzerinde işletme ve evleri yan yana olan iki esnaf arasında yer işgali sebebiyle kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından aileler de olaya karıştı. Kavga sırasında esnaflardan S.A., darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise uzun bir süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerinde sinirlenen bir şahıs ise aracına binerek D-655 karayolunda ters şeride girerek metrelerce ilerledi. Polis ekipleri her iki taraftaki şahısları gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı
Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı
Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı
Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı
Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı
Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı
Kısıtlamada birbirlerine girdiler: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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