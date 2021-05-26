KISITLAMADA BARDA EĞLENCEYE 82 BİN LİRA CEZA
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KISITLAMADA BARDA EĞLENCEYE 82 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek barda müzik eşliğinde eğlenen 26 kişiye 82 bin lira para cezası uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek barda müzik eşliğinde eğlenen 26 kişiye 82 bin lira para cezası uygulandı. Barda üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Cemaliye Mahallesi'nde bulunan bir barda koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamada gece içki içilip müzikli eğlence yapıldığını belirledi. Bara baskın yapan polis içeride müzik eşliğinde eğlenen 26 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 82 bin lira idari para cezası uyguladı. Barda yapılan aramalarda ise 3 kişinin üzerine 23 uyuşturucu hap ile 28 fişek bonzai ele geçirildi. Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

KISITLAMADA BARDA EĞLENCEYE 82 BİN LİRA CEZA
KISITLAMADA BARDA EĞLENCEYE 82 BİN LİRA CEZA
KISITLAMADA BARDA EĞLENCEYE 82 BİN LİRA CEZA
KISITLAMADA BARDA EĞLENCEYE 82 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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