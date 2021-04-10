Kısıtlamada balık avına giden iki kişi jandarmaya yakalandı

Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında baraj gölünde balık tutan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında baraj gölünde balık tutan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Ayvacık ilçesi Hasan Uğurlu Barajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evinden çıkarak Hasan Uğurlu Barajı'na otomobiliyle balık tutmaya gittiği öğrenilen iki kişi, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uygulaması sonucu tespit edildi.

O.S. (29) ve S.A. (28) isimli iki şahsa jandarma ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı