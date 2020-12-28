- Kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu
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- Kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu

28.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:01

- Kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 2 gün süren kısıtlamanın ardından Rizeliler sabahın erken saatlerinde balık tezgahlarına koştu.

- Kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu

RİZE - Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 2 gün süren kısıtlamanın ardından Rizeliler sabahın erken saatlerinde balık tezgahlarına koştu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de Cuma günü saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlayarak sabah 05.00'a kadar devam etti. Yürüme mesafesinde olan vatandaşlar için kısıtlama boyunca taze balık almak sorun olmazken, balıkçıya uzak mesafede olan vatandaşlar kısıtlamanın ardından Rizeliler balık tezgahlarına koştu.

Kar yağması ile hamsinin lezzetlendiğini dile getiren Cemal Yavuzer isimli balıkçı esnafı "Balık bugün bol. Fakat hamsiler biraz küçük çıkıyor. Vatandaşın rağbeti de oluyor ama hamsinin küçük çıkmasından ötürü biraz sıkıntı yaşıyoruz. Diğer balıklar güzel, hepsi boyutu boyutuna vatandaşın istediği gibi. Fiyatlarımız da normal. Başka ürünlere baktığımızda iyi fiyatlar. Hamsinin kulağına kar suyu da kaçtı. Gönül rahatlığı ile vatandaşlarımız alıp yiyebilir. Daha lezzetli oldu" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamanın bitmesiyle hemen balık tezgahına koştuğunu dile getiren Kenan Kazancı isimli vatandaş "Balığı 2 gün üzerine çok iyi bulduk. Biz balıksız duramayız, 2 gün bizim için çok zor oldu. Hele ben hiç duramam, inananın her gün balık yiyorum. Sabah kahvaltısında bile yiyorum. Balıksız durmak çok zor. Şuradan 4-5 kilo barbun alıp köyüme çıkacağım. Kısıtlama bitti hemen balık almaya koştum. Balıksız duramıyoruz gerçekten, etten daha iyi şu anda. Pahalı da değil" dedi.

- Kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu
- Kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu
- Kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu
- Kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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