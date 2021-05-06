Kısıtlamada aynı anda 2 bisikleti böyle çaldı
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Kısıtlamada aynı anda 2 bisikleti böyle çaldı

Kısıtlamada aynı anda 2 bisikleti böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan ve bir apartmandan 2 adet bisiklet çalan şüpheli şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan ve bir apartmandan 2 adet bisiklet çalan şüpheli şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün gece saat 02.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Danış Sokak'ta yaşandı. Ülke genelinde uygulanan tam kapanmaya rağmen dışarı çıkan şüpheli şahıs, apartmanın garajından 2 bisikleti çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Apartmanın şifreli kapısını kartla açan hırsızlık şüphelisi, içeride bulunan güvenlik kamerasına karşı yüzünü gizleyerek garaja girdi. Garajda bulunan 2 adet bisikleti alarak dışarı çıkan şahıs, bir tanesine bindikten sonra diğerini de kucağına alarak gözden kayboldu. Durumu fark eden bisiklet sahipleri hemen polis ekiplerine haber verdi. Hırsızlığın yaşandığı yere gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini de alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Şahıs büyük ihtimalle daha önceden inceleme yapmış"

Şüphelinin güvenlik kameralarının yerini bilerek hareket ettiğini belirten bisiklet sahibi Şeyma Çaydaş, "Gece saat 02.30 sıralarında apartmanımızdan 2 tane bisikletimizin çalındığını fark ettik. Bisikleti kullanmak için indiğimiz zaman olmadığını gördük. Kameralara baktığımız zaman bir şahsın kapıyı kolaylıkla açarak 2 tane bisikleti götürdüğünü anladık. Diğer komşularımızda bulunan kameralara da baktık. Şahıs büyük ihtimalle daha önceden inceleme yapmış ve o yüzden çok rahat ilerlemiş. Direkt bizim apartmana geliyor ve rahat biçimde kapıyı açıyor. Güvenlik kameralarının nerede olduğunu bildiği için de kendisini gizleyip bisikletleri alarak gidiyor" şeklinde konuştu.

"Mahalle aslında çok güvenli ama yine de böyle hırsızlıklar yaşanıyor"

Bisiklet sahibi Çaydaş, "Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bizim daha önceden de sokakta hırsızlık yaşanmıştı. Herkesin apartmanlarına güvenlik kamerası taktırması şart gibi gözüküyor. Mutlaka gece yatarken kapıların kitlenmesi de gerekiyor. Bizim kapımız güvenli bir kapı gibi duruyor, şifreli girişi var ama sanırım daha güvenli bir kapıya ihtiyacımız var. Mahalle aslında çok güvenli ama yine de böyle hırsızlıklar yaşanıyor. Aslında herkesin evde olduğu günlerde bunların yaşanması çok daha anormal olarak karşılıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kısıtlamada aynı anda 2 bisikleti böyle çaldı
Kısıtlamada aynı anda 2 bisikleti böyle çaldı
Kısıtlamada aynı anda 2 bisikleti böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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