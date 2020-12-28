Kısıtlamada araç yıkamak pahalıya patladı
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Kısıtlamada araç yıkamak pahalıya patladı

28.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:31
Kısıtlamada araç yıkamak pahalıya patladı

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasında araç yıkayan 3 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasında araç yıkayan 3 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Kent genelinde ise 31 kişiye toplamda 98 bin 580 lira ceza kesildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde ve sokaklarda denetimlerini sıklaştırdı. Araçları tek tek durduran ekipler, kısıtlama kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Çankırı'da 56 saatlik kısıtlama kapsamında kurallara uymayan 31 kişiye toplamda 98 bin 580 lira idari para cezası uygulandı.

Kısıtlamada yıkadıkları araç pahalıya patladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında araç yıkayan 3 kişi, polis ekiplerine yakalandı. Bir istasyonda araç yıkayan şahıslara kuralları ihlalden cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kısıtlamada araç yıkamak pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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