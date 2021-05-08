Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler
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Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler

Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kısıtlamaya rağmen aracıyla mahalle içinde hız yapan HA)-Mersin'in Tarsus ilçesinde araçlarıyla hız yapan şahıslarla sokakta oturan gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. M.K. (30) sokakta oturan gençler tarafından uyarıldı. M.K. sokakta oturan arkadaşları A.H.K.(23) ve M.F.A. yanına gitti. Peşinde giden mahalle sakinlerinden Y.S.(20) ve D.S.(18) ile tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.H.K. bacak ve omzunda, M.F.A. göğsünde ve M.K, av tüfeğiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden Y. S. ve D.S.'yi polis olayda kullandıkları av tüfeğini ve sustalı tabir edilen bıçakla birlikte ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler
Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler
Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler
Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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