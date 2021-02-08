Kısıtlamada alkollü yakalandı, 'hatalıyım' dedi
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Kısıtlamada alkollü yakalandı, 'hatalıyım' dedi

08.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:26
Kısıtlamada alkollü yakalandı, 'hatalıyım' dedi

BURDUR'da sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken yakalanan Ömer K.'ye (56) toplam 4 bin 829 TL idari para cezası uygulandı.

BURDUR'da sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken yakalanan Ömer K.'ye (56) toplam 4 bin 829 TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulan Ömer K., yaptığının hata olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Burdur Şeker Plajı Caddesi üzerinde dün trafik ekiplerince durdurulan kamyonetin sürücüsü Ömer K., yapılan muayenede 1.23 promil alkollü çıktı. Sokağa çıkma izin belgesi de olmayan Ömer K.'ye daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Ekipler tarafından alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Ömer K.'ye 1679 TL ceza yazıldı. Ehliyetine ise ikinci kez alkollü yakalandığı için 2 yıl süreyle el konulan Ömer K.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Ömer K. yaptığının hata olduğunu söyledi.

Kısıtlamada alkollü yakalandı, 'hatalıyım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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