Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
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Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi

03.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:46
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü halde otomobil kullanan Uğur K.'ye (40), 5 bin 623 lira ceza uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü halde otomobil kullanan Uğur K.'ye (40), 5 bin 623 lira ceza uygulandı. Ehliyetine 6 ay süreyle el koyulan Uğur K.'yi, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmak isteyince polisler sakinleştirdi . 

Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyolu Caddesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polise ekipleri, 16 AFM 357 plakalı otomobili durdurdu. İzin belgesi olmadığı belirlenen sürücü  Uğur K.'nin yapılan alkol muayenesinde, 156 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, alkollü araç kullandığı için de 2 bin 473 TL olmak üzere toplam 5 bin 623 TL ceza kesildi. Ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

Uğur K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Alkollü sürücüyü polis ekipleri, sakinleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Uğur K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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