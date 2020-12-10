KISITLAMADA ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ, CEZA YEDİKTEN SONRA ŞARKI SÖYLEYİP DANS ETTİ

KARABÜK'te sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde, polis denetimine takılan alkollü sürücü ceza kesilmesinin ardından şarkı söyledi, dans etti.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Bulak Kavşağı mevkiinde Murat A. idaresindeki 78 BC 385 plakalı otomobilin lastiğinin patlak olduğunu söylemek ve kontrol etmek amacıyla durdurdu. Hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri Murat A.'nın otomobilden inmesini istedi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 128 promil alkollü olduğu tespit edilen Murat A.'ya alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından toplamda 10 bin 857 TL para cezası uyguladı.Kesilen para cezasının ardından Murat A. alkolünde etkisiyle şarkı söyledi ve dans etti. Vatanını, milletini çok sevdiğini ve kendisinin haksız olduğunu sık sık dile getiren alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR