Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü "Arabamı almayın kurban olayım" diye yalvardı
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Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü "Arabamı almayın kurban olayım" diye yalvardı

22.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:00

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü "Arabamı almayın kurban olayım" diye yalvardı Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gece yarısı alkollü bir şekilde araç kullanan otomobil sürücüsü polis ekiplerine takıldı.

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü "Arabamı almayın kurban olayım" diye yalvardı

DÜZCE - Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gece yarısı alkollü bir şekilde araç kullanan otomobil sürücüsü polis ekiplerine takıldı. 'Arabamı almayın kurban olayım' diyen araç sürücüsü H. D.'ye toplamda 4 bin 809 lira idari para cezası kesildi.

Tuüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de saat 21.00 itibari ile başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak üzerinde yaptığı uygulamada araçları tek tek denetledi. Durdurulan araç sürücülerinin izinleri kontrol edilirken, kısıtlamada muaf olup olmadıkları da denetlendi. Denetlemeler sırasında ekipler tarafından durdurulan otomobildeki sürücü H.D.'nin yapılan kontrollerinde 1.67 promil alkollü olduğu ve sokağa çıkma izninin bulunmadığı tespit edildi. Aracının çekilmemesi için polis ekiplerine uzun süre dil döken araç sürücüsü "Gurbetçiyim ben. Evim az ileride. Arabamı almayın kurban olayım" dedi.

Alkollü araç kullandığı ve sokağa çıkma izni bulunmadığı için ceza yazıldığını söyleyen trafik memuru, "100 promilin üzerinde alkol aldığın için polis merkezine götürecekler oradan işlemini yapıp bırakacaklar. Kanunun prosedürlerini uygulamak zorundayız. Alkollü bir şekilde direksiyona geçtiğiniz için alkolden işlem yaptık. Ehliyetiniz de alınmış olduğu için ondan işlem yapıyoruz" dedi. Sürücüye toplam 3 bin 469 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreliğine el konuldu.

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü 'Arabamı almayın kurban olayım' diye yalvardı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü 'Arabamı almayın kurban olayım' diye yalvardı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü 'Arabamı almayın kurban olayım' diye yalvardı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü 'Arabamı almayın kurban olayım' diye yalvardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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