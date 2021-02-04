Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
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Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu

04.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:19
Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu

KÜTAHYA'da Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasında yaptığı denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ederek alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne bin 339'ar lira idari para cezası uygulandı, ehliyetlerine el konuldu.

KÜTAHYA'da Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasında yaptığı denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ederek alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne bin 339'ar lira idari para cezası uygulandı, ehliyetlerine el konuldu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde denetim yaptı. Gaybiefendi Mahallesi'ndeki denetimlerde araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek alkollü araç kullandığını tespit edilen 5 araç sürücüsüne bin 339'ar lira idari para cezası uygularken, ehliyetlerine de el konuldu. Ehliyetsiz 2 araç sürücüsü ve ruhsat sahiplerine de 2 bin 698'er lira idari para cezası kesildi.

Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Kısıtlamada alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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