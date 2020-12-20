Kısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza
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Kısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza

20.12.2020 22:08 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:12
Kısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında motosikleti ile alkol servisi yaptığı belirlenen kişiye 8 bin 107 TL idari para cezası kesildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında motosikleti ile alkol servisi yaptığı belirlenen kişiye 8 bin 107 TL idari para cezası kesildi. 

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikleti ile alkol servisi yaptığı tespit edilen E.T. polis ekipleri tarafından yakalandı. Motosikletinde çok sayıda alkol ile yakalanan E.T.'ye 8 bin 107 TL idari para cezası kesildi. 


Kısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza
Kısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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