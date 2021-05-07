Kısıtlamada açık olacak semt pazarlarında yeni düzenleme
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Kısıtlamada açık olacak semt pazarlarında yeni düzenleme

Kısıtlamada açık olacak semt pazarlarında yeni düzenleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, tam kapanma döneminde 8 Mayıs Cumartesi ve 15 Mayıs Cumartesi günleri genelge kapsamında saat 10.00 ile 17.00 arasında açılacak semt pazarlarında düzenleme yapıldığını, 3 ilçede 26 mahallede semt pazarlarının açılacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, tam kapanma döneminde 8 Mayıs Cumartesi ve 15 Mayıs Cumartesi günleri genelge kapsamında saat 10.00 ile 17.00 arasında açılacak semt pazarlarında düzenleme yapıldığını, 3 ilçede 26 mahallede semt pazarlarının açılacağını duyurdu.

Vatandaşların yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidebilecekleri kentteki 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak semt pazarlarında yeni düzenleme yapıldı.

26 MAHALLEDE SEMT PAZARLARI CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tam kapanma sürecinde 26 mahallede açık olacak semt pazarları şu şekilde:

"Melikgazi ilçesinde Esentepe Mahallesi Semt Pazarı, Danışment Mahallesi Semt Pazarı, İldem Mahallesi Semt Pazarı, Belsin Mahallesi Semt Pazarı, Osmanlı Mahallesi Semt Pazarı, Hürriyet Mahallesi Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Semt Pazarı, Gültepe Mahallesi Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Semt Pazarı ve Keykubat Mahallesi Semt Pazarı, Kocasinan ilçesinde ise Beyazşehir Mahallesi Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Semt Pazarı, Gazi Osman Mahallesi Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Semt Pazarı, Erkilet Osman Gazi Mahallesi Semt Pazarı, Erkilet Cami Kebir Mahallesi Semt Pazarı, Yakut Mahallesi Semt Pazarı, Yenimahalle Semt Pazarı ve Argıncık Mahallesi Semt Pazarı, Talas ilçesinde de Harman Mahallesi Cemilbaba Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Semt Pazarı, Başakpınar Mahallesi Semt Pazarı, Bahçelievler Mahallesi Çarşamba Açık Semt Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Semt Pazarı ve Yenidoğan Mahallesi Cumartesi Açık Semt Pazarı olmak üzere 26 mahalle semt pazarı 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece sebze, meyve ve fide satış yapılabilecek."

Pazar yerlerinde sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak. Yaş sebze, meyve ve fide dışında temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Pazar yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda ayrıca gerekli denetimleri yapmak için başta zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri görevlendirilecek. - KAYSERİ

Kısıtlamada açık olacak semt pazarlarında yeni düzenleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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