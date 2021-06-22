Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza
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Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza

Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da, kısıtlama saatlerinde açık olduğu belirlenen eğlence mekanına yapılan baskında 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira ceza kesildi.

BURSA'da, kısıtlama saatlerinde açık olduğu belirlenen eğlence mekanına yapılan baskında 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira ceza kesildi.

Bursa'da polis ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi'nde faaliyet gösteren alkollü eğlence mekanının kısıtlama saatlerinde açık olduğu ve müşteri kabul ettiğini belirlemesi üzerine harekete geçti. Mekana baskın yapan polis ekipleri, içerde müşteri olduğunu belirledi. Polisler mekanda bulunan 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 53 bin 550 lira ceza keserken, işletme hakkında da tutanak düzenledi.


Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza
Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza
Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza
Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza
Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza
Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza
Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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