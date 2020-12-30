Kısıtlamada açık 3 eğlence merkezindeki 82 kişiye ceza
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Kısıtlamada açık 3 eğlence merkezindeki 82 kişiye ceza

30.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:43
Kısıtlamada açık 3 eğlence merkezindeki 82 kişiye ceza

KONYA'da polis, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olan 3 eğlence yerine operasyon düzenledi.

KONYA'da polis, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olan 3 eğlence yerine operasyon düzenledi.  82 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Ayrıca  iki iş yerinin daha önce mühürlendiği ve mühür kırılarak tekrar hizmet verdiği öğrenildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde 3 eğlence yerinin koronavirüs kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine iş yerlerine yapılan operasyonda, gerekli izin belgeleri olmamasına rağmen canlı müzik yayını, açıktan alkol sunumu yapıldığı ve tütün mamulleri kullanımına izin verildiği belirlendi. 3 iş yerinde bulunan 82 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. İş yerlerinin ikisinin daha önce mühürlendiği ve mühür kırılarak tekrar hizmet verdiği belirlendi. 3 iş yeri mühürlenirken, sahipleri hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçunda yasal işlem başlatıldı.   


Kısıtlamada açık 3 eğlence merkezindeki 82 kişiye ceza
Kısıtlamada açık 3 eğlence merkezindeki 82 kişiye ceza
Kısıtlamada açık 3 eğlence merkezindeki 82 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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