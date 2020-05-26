Kısıtlamada aç kalan kuşları polis besledi Kısıtlamada aç kalan kuşları polis besledi Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında boş meydanda aç kalan kuşları polis ekipleri yemledi.

Kısıtlamada aç kalan kuşları polis besledi

AKSARAY - Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında boş meydanda aç kalan kuşları polis ekipleri yemledi.

Korona Virüs ile mücadele nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında boş meydanda aç kalan kuşları polis ekipleri yemledi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında toplanan kuşları gören polis ekipleri fırından aldıkları ekmekle kuşların arasına girerek kuşları doyurdu. Bir kova bulup kuşların su ihtiyacını da karşılayan polis ekipleri ekmekleri küçük parçalara bölerek kuşların önüne bıraktı.

Kaynak: İHA