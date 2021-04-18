KISITLAMADA 6 ÇOCUĞUYLA KAMYONETLE GEZEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA
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KISITLAMADA 6 ÇOCUĞUYLA KAMYONETLE GEZEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, küçük yaştaki 6 çocuğunu kamyonete koyup, gezen Irak uyruklu Z.M.S.A.'ya ehliyetinin olmaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza kesildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, küçük yaştaki 6 çocuğunu kamyonete koyup, gezen Irak uyruklu Z.M.S.A.'ya ehliyetinin olmaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza kesildi.

Adapazarı'nda denetim yapan polis ekipleri, 54 LE 166 plakalı kamyoneti kontrol noktasında durdurdu. Kamyonette küçük yaşta 6 çocuğun bulunduğunu gören ekipler, Irak uyruklu Z.M.S.A.'nın belgelerini kontrol etti. Ehliyetinin bulunmadığı belinlenen Z.M.S.A.'ya ehliyetinin olmaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza kesildi. Z.M.S.A.'nın aracı, kullanması için bir arkadaşına teslim edildi.

KISITLAMADA 6 ÇOCUĞUYLA KAMYONETLE GEZEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA
KISITLAMADA 6 ÇOCUĞUYLA KAMYONETLE GEZEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA
KISITLAMADA 6 ÇOCUĞUYLA KAMYONETLE GEZEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA
KISITLAMADA 6 ÇOCUĞUYLA KAMYONETLE GEZEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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