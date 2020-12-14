Kısıtlamada 2 kişi silahla yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafta sonu kısıtlamasında polis ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan bir araç ile yayada 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 tabanca, 1 kasatura bıçak, 16 fişek ve 7 mermi ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafta sonu kısıtlamasında polis ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan bir araç ile yayada 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 tabanca, 1 kasatura bıçak, 16 fişek ve 7 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve 'maske takmamak' suçlarından da toplam 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çarşı ve mahalle bekçileri, cumartesi akşamı, saat 23.30 sıralarında Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde E.G. yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın bagajında 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kasatura bıçak ve 16 fişek ele geçirildi. E.G., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Polis, pazar günü saat 02.00 sıralarında ise Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak'ta durumundan şüphelendiği E.B.'yi durdurarak, üzerini aradı. E.B.'nin belinde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

E.G. ve E.B., haklarında '6136 sayılı kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatılırken, 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve 'maske takmamak' suçlarından da toplam 12 bin 600 TL idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL