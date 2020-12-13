Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü

13.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:50
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam etti.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam etti. Kent genelinde iki gündür etkili olan yağışlı hava sebebiyle çok az sayıda turist, evcil hayvan sahipleri ve görevliler dışında sokakta kimse kalmadı.

Yeni tip korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde turizm kenti Antalya'da sakin bir gün yaşandı. Vaka ve yoğun bakım oranının artmaya devam ettiği kentte sokağa çıkma kısıtlamasına dün olduğu gibi bugün de uyulduğu görüldü. Sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olan Cumhuriyet Meydanı ise sessizliğe büründü. Güllük, 100.Yıl, Işıklar, 3 Kapılar bölgesinde ne yaya ne araç trafiğinin olduğu görüldü. Kazım Özalp Caddesi, Saat Kulesi önünde zabıta ekipleri görev yaptı. Az sayıda turist ise kentin sessizliğinin tadını çıkardı. Bazı vatandaşların ise evlerinin yakınına evcil hayvanlarını çıkardıkları gözlemlendi. Yağışlı havanın da zaman zaman etkisini gösterdiği Antalya'da kısıtlamanın son gününde herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Kısıtlama öncesi ve sonrası böyle görüntülendi...Kırşehir kısıtlamanın ardından sessizliğe büründü
Kısıtlama öncesi ve sonrası böyle görüntülendi...Kırşehir kısıtlamanın ardından sessizliğe büründü
Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü
Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Falcao Fatih Terim Adem Ljajic Kylian Mbappe Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 12:00:10. #1.14#
title