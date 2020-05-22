Kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
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Kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti

Kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Elazığ'da arefe ve bayramda mezarlıklara gidemeyecek olan vatandaşlar, bugün giderek dua etti.

22.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:06

Kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti

ELAZIĞ - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Elazığ'da arefe ve bayramda mezarlıklara gidemeyecek olan vatandaşlar, bugün giderek dua etti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde şehir merkezinde olduğu gibi mezarlıklarda da yoğunluk yaşanmaya başlandı. Arefe ve bayram günü mezarlıklara gidemeyecek olan birçok kişi, yakınlarının kabir ziyaretlerini bugün yapmaya başladı. Mezarlıklarda yoğunluk olması nedeniyle Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de tedbirler aldı. Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara, maskesi olmayanlara maske dağıtılarak, dezenfektan sıkıldı.

Diğer mezarlıklarda olduğu gibi Asri Mezarlığı'nda da yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, kısıtlamanın yarın itibariyle başlayacak olması nedeniyle bugünden ziyaret gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti

Kaynak: İHA

Manşet

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