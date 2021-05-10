Kısıtlama vatandaş kuyruğuna engel olamadı
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Kısıtlama vatandaş kuyruğuna engel olamadı

Kısıtlama vatandaş kuyruğuna engel olamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da tam kapanma döneminde çeşitli işlemleri için PTT Aydın Merkez Şubesi'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Aydın'da tam kapanma döneminde çeşitli işlemleri için PTT Aydın Merkez Şubesi'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü son bulacak olan tam kapanma dönemi sürüyor. Bu süreçte PTT Aydın Merkez Şubesi emekli maaşı başta olmak üzere çeşitli işlemler için vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren PTT önüne gelen vatandaşlar, bina önünde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta zaman zaman sosyal mesafe unutulurken, polis ekipleri de vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sınırlı sayıda vatandaşın şubeye alındığı işlemler sırasında işlemlerini tamamlayan vatandaşlar zaman kaybetmeden evlerinin yolunu tuttu. - AYDIN

Kısıtlama vatandaş kuyruğuna engel olamadı
Kısıtlama vatandaş kuyruğuna engel olamadı
Kısıtlama vatandaş kuyruğuna engel olamadı
Kısıtlama vatandaş kuyruğuna engel olamadı
Kısıtlama vatandaş kuyruğuna engel olamadı
Kısıtlama vatandaş kuyruğuna engel olamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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