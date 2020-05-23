Kısıtlama tatlı satışını etkiledi ANTALYALILAR kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkmayınca bayramların vazgeçilmezi tatlılara da alıcı çıkmadı.

ANTALYALILAR kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkmayınca bayramların vazgeçilmezi tatlılara da alıcı çıkmadı. Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, geçen yılın Ramazan Bayramı'na oranla satışların yüzde 70 oranında düştüğünü belirtti.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl ilk defa Ramazan Bayramı 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz ve sakin geçirilecek. Her bayramın olmazsa olmazlarından tatlı hazırlıkları da bu yıl büyük oranda düştü. Kent merkezindeki baklava, börek ve pasta çeşitleri imal eden tatlıcılar, her yıl büyük bir titizlikle yaptıkları bayram hazırlıklarını bu yıl yapamadıkları gibi aldıkları siparişlerin birçoğu da iptal edildi. 2 bin tepsi baklava siparişi iptal edilen işletmelerin yanı sıra, hiç sipariş alamayan ya da imal ettiği tatlıları elinde kalan işletmelerin de olduğu öğrenildi.

Vatandaşların 3 günlük Ramazan Bayramı süresince kısıtlamaya uyarak, evlerinde kalacağı için tatlı ihtiyaçlarının da olmayacağını kaydeden ve bu nedenle işlerinin büyük oranda düştüğünü belirten Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, "Geçen yılın Ramazan Bayramı'na göre işlerimiz yüzde 70 oranında düştü. Tüketiciye hak veriyoruz dışarı çıkılmayınca tatlı almak istemiyorlar. Davetler olmayacak, bayramlaşma olmayacak. O nedenle birçok siparişimiz iptal edildi. Artık tüm ümidimizi Kurban Bayramı'na saklıyoruz" dedi.

Bu bayram fıstıklı baklavanın kilogram fiyatı 70 liradan alıcı bulurken cevizli baklava ise 30- 40 lira arasında vitrine çıktı.

Kaynak: DHA