Kısıtlama Sultangazi'de hava kalitesine olumlu yansıdı

Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbullular 3 gün boyunca evlerinde kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbullular 3 gün boyunca evlerinde kaldı. Bu süreç hava kalitesine de olumlu olarak yansıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı verilerine göre Sultangazi'nin havasının iyi olduğu görüldü.

Yeni tip korona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında 1 Mayıs Cuma gününden başlayarak 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbulluların 3 gün boyunca evlerinde kalmasıyla hava kalitesinde de iyileşme devam etti.

İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Sultangazi'de de vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Sultangazi'de hava kalitesinin ciddi boyutlarda düzeldiği görüldü. Son üç günün verilerine göre ilçenin hava kalitesinin iyi bir oranda olduğu ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA