- Kısıtlama sonrasında Uşak'ta sosyal mesafe yok sayıldı

- Kısıtlama sonrasında Uşak'ta sosyal mesafe yok sayıldı

UŞAK - Uşak'ta, hafta sonu uygulanan 56 saat süren kısıtlama sonrasında vatandaşlar İsmet Paşa Caddesi'ne akın etti. Maske kuralına uyan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.

Korona virüs tedbirlerine yeterli derecede uyulmaması nedeniyle yurt genelinde vaka oranlarında artış yaşanmaya başladı. Korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında hafta içi saat 21.00 - 05.00 arasında, hafta sonu da kesintisiz Cuma akşamı saat 21.00'dan pazartesi 05.00 saatleri arasında kısıtlamalar başladı. Yeni kısıtlamalar sonrasında Uşaklı vatandaşlar, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında İsmet Paşa Caddesi'ne akın etti. Vatandaşlar, postane ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların yüksek oranda maske kuralına uyduğu görünürken sosyal mesafe kuralı ise kalabalık caddede yok sayıldı. Görevlilerinin uyarılarına rağmen kimi bölgelerde oluşan kalabalık tehlikeye davetiye çıkardı. Ekipler, vatandaşları sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarırken, kurallara uymayan vatandaşlara hakkında işlem yaptığı gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ