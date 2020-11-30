Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı
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Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı

30.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:47

Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı Kısıtlamanın sona ermesinden ardından hareketlilik başladı.

Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı

Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı

İSTANBUL - Kısıtlamanın sona ermesinden ardından hareketlilik başladı. E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

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Yeni tip korana virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle haftanın ilk gününde E-5'te karayolunda yer yer trafik yoğunluğu oluştu. Yenibosna Cevizlibağ istikametine doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitleri kullanırken, metrobüslerde de hareketlilik yaşandı. Durakta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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