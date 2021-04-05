Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
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Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

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KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişinin maskesiz olduğu görülürken, sosyal mesafe de hiçe sayıldı.

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış üzerine bazı tedbirleri geri geldi. Bu kapsamda hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un simge yerlerinden Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kalabalık oluştu. Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalıkta çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Polis ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları yönünde anonslarla uyardı.

Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Son dakika haberleri... KISITLAMA SONRASI TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DOLDU, TAŞTI; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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