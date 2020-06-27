Kısıtlama sonrası Taksim'de manzara aynı Kısıtlama sonrası Taksim'de manzara aynı Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Kısıtlama sonrası Taksim'de manzara aynı

İSTANBUL - Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Maske takmayanların sayısı azımsanmayacak kadar fazlayken, birçok kişinin de maskelerini amacına uygun biçimde takmadığı görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sebebiyle bugün saat 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarıyla sona erdi. İstanbul'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar, ilk dakikalardan itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Dakikalar önce bomboş olan cadde bir anda insanla doldu.

Kimi hiç takmadı, kimi çenesine taktı, kimi elinde taşıdı

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle maske takma zorunluluğunun getirilmiş olmasına ve uzmanlarca yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında maske takmayan kişilerin sayısı oldukça fazlaydı. Kimi vatandaşların ise maskeleri amacına uygun olarak kullanmayarak, çene altlarına taktıkları ya da ellerinde taşıdıkları görüldü.

Kaynak: İHA