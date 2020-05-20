HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kısıtlama sonrası sebze ve meyve halinde yoğunluk

Kısıtlama sonrası sebze ve meyve halinde yoğunluk Hale araç giriş sayısına sınırlandırma getirildi Van'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğünde ürün almak isteyen market ve pazar esnafı yoğunluk oluşturdu.

20.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:39

Kısıtlama sonrası sebze ve meyve halinde yoğunluk

Hale araç giriş sayısına sınırlandırma getirildi

VAN - Van'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğünde ürün almak isteyen market ve pazar esnafı yoğunluk oluşturdu.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüse karşı 16 Mayıs gecesi saat 00.00'da başlayan ve 20 Mayıs Salı gecesi 00.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Van'daki meyve sebze halinde hareketlilik yaşandı. Gece saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik gün içerisinde de devam etti. Çok sayıda market ve pazar esnafı ürün almak için hale geldi.

Aşırı yoğunluğun önüne geçildi

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda karar alan Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği, aşırı girişlerin önüne geçmek için yeni sınırlandırmalar getirdi. Buna göre daha önce 500 aracın girdiği hale, araç giriş sayısı 150'ye düşürüldü. Hal içerisinde maskesiz gezen vatandaşlar ise zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

"150 araç kotası olarak sınırlandırdık"

Van Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Abi, korona virüs tedbirleri kapsamında aşırı yoğunluğun önüne geçmek için çeşitli önlemler aldıklarını belirtti. Bunun için dernek ve Van Büyükşehir Belediyesi olarak hal çalışma usul ve esaslarını kurallara göre yenilediklerini ifade eden Abi, "Aldığımız yeni kararlara göre hal çalışma saatlerimizi belirledik. Sebze sevkıyat gününü haftanın 2 gününe düşürdük. Aynı anda 400-500 araç içeri giriyordu bunu 150 araç kotası olarak sınırlandırdık. Bayram arifesi yaklaşıyor biraz yoğunluk arttı. Bizler de artışın yaşanmasıyla birlikte kurallara riayet etmeye çalışıyoruz. Sebze meyve fiyatları şu an düştü. Cumartesi gününe kadar açık olmamamıza rağmen sebzeyi bütün piyasaya dağıttık" dedi.

Sebze meyve komisyoncusu Raif Altınbaş ise yoğunluğun önüne geçmek için bir takım önlemler aldıklarını belirterek, "Yoğunluk oluyor ancak kendi çabalarımızla bunun önüne geçtik. Gelinen aşamada bir sıkıntımız yok. Fiyatlarımız da bu aya göre çok düşük. 4 günlük kısıtlamanın ardından ister istemez bir yoğunluk oluyor. İnsan sağlığı açısından yoğunluğun önüne geçilmesi işimize yaradı" diye konuştu.

Kısıtlama sonrası sebze ve meyve halinde yoğunluk

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi Ekonomi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek Ekonomi
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Ekonomi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu Ekonomi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Tuba Büyüküstün Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Kısıtlama sonrası sebze ve meyve halinde yoğunluk - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 14:40:12. #1.14#
title