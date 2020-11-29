Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu
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Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu

29.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:51
Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu

ANTALYA'da, güneşli havayı fırsat bilenler sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sahilleri doldurdu.

ANTALYA'da, güneşli havayı fırsat bilenler sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sahilleri doldurdu. Sahildekilerin bazıları sosyal mesafelerini korurken, bazıları ise hiçe saydı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte güneşli havayı fırsat bilenler sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelen bazı kişiler kumların üstüne yatarak güneşlenirken bazıları ise sıcaklığı 23 derece olan denize girdi.

Öğle saatlerinde bir anda yoğunlaşan sahilin çoğu noktasında ise koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı. Sosyal mesafe korunmazken, bazı kişiler de sosyal mesafelerini koruyarak oturdu. Çocuklar ise kumlarda oynadıktan sonra denize girerek eğlendi.'SAHİL DAHA GÜVENLİ'

Çocuklarıyla birlikte kısıtlamanın ardından sahile gelen Fulya Avcı Küçükay, "Mevsimler küresel ısınma nedeniyle dünyanın her noktasında değişti. Antalya'da da bunun olması normal. Daha önceki yıllarda kasım ayında bu kadar sıcaklık yoktu. Son yıllarda sıcaklık iyice artmaya başladı. Kısıtlamanın ardından genelde hiçbir yere bulaşmadan sahile geliyoruz. Çocukları parkta oynatmaktansa sahile getirmek daha güvenli" dedi.

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Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu
Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu
Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu
Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu
Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu
Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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