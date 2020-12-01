Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza

01.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:47
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece başlayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Ramazan Ö.'ye 4 bin 639 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 yıl süreyle el konuldu.

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece başlayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Ramazan Ö.'ye 4 bin 639 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 yıl süreyle el konuldu. 

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ve bekçiler uygulama yaptı. Alınan yasak kararına vatandaşların genelde uyduğu görüldü. İnönü Bulvarı üzerindeki Gar Kavşağı'nda uygulama yapan polisler şüphe üzerine 38 AAU 193 plakalı cipi durdurdu. Aracı kullanan Ramazan Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Ö.'nün 2.0 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ayrıca kısıtlamaya rağmen dışarıda olan ve izin belgesi bulunmayan sürücü Ramazan Ö.'ye toplamda 4 bin 639 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTIRamazan Ö., işlemlerinin yapıldığı sırada polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Basın mensuplarının 'kısıtlamadan haberiniz var mıydı? sorularını yanıtlamayan Ramazan Ö.'nün ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Yapılan işlemlerinin ardından Ramazan Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aracı ise otoparka çekildi.TARİHİ MEYDANDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kısıtlamanın başlamasıyla Sivas Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Atatürk Kongre Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kale Camisi, tarihi Valilik ve Jandarma Binası'nın da bulunduğu tarihi meydanda kartpostallık görüntüler oluştu. Koronavirüs sessizliğine bürünen tarihi meydan havadan drone'la da görüntülendi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

İlgili Haberler

Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza
Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cansu Dere Demet Akalın Ariana Grande
Spor Falcao Ozan Tufan Caner Erkin Mbaye Diagne Gökhan Gönül
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 23:51:15. #1.15#
title