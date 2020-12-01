Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece başlayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Ramazan Ö.'ye 4 bin 639 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 yıl süreyle el konuldu.

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece başlayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Ramazan Ö.'ye 4 bin 639 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 yıl süreyle el konuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ve bekçiler uygulama yaptı. Alınan yasak kararına vatandaşların genelde uyduğu görüldü. İnönü Bulvarı üzerindeki Gar Kavşağı'nda uygulama yapan polisler şüphe üzerine 38 AAU 193 plakalı cipi durdurdu. Aracı kullanan Ramazan Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Ö.'nün 2.0 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ayrıca kısıtlamaya rağmen dışarıda olan ve izin belgesi bulunmayan sürücü Ramazan Ö.'ye toplamda 4 bin 639 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTIRamazan Ö., işlemlerinin yapıldığı sırada polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Basın mensuplarının 'kısıtlamadan haber iniz var mıydı? sorularını yanıtlamayan Ramazan Ö.'nün ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Yapılan işlemlerinin ardından Ramazan Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aracı ise otoparka çekildi.TARİHİ MEYDANDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kısıtlamanın başlamasıyla Sivas Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Atatürk Kongre Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kale Camisi, tarihi Valilik ve Jandarma Binası'nın da bulunduğu tarihi meydanda kartpostallık görüntüler oluştu. Koronavirüs sessizliğine bürünen tarihi meydan havadan drone'la da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI