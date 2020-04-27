Kısıtlama sonrası pazarda adım atılacak yer kalmadı Kısıtlama sonrası pazarda adım atılacak yer kalmadı Korona Virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Tekirdağ'da pazaryerlerinde adım atılacak yer kalmadı.

Kısıtlama sonrası pazarda adım atılacak yer kalmadı

TEKİRDAĞ - Korona Virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Tekirdağ'da pazaryerlerinde adım atılacak yer kalmadı.

Çin'den bütün dünyaya yayılan korona virüs belasının Türkiye'de de görülmesi üzerine sıkı önlemler alınmaya çalışılıyor. Korona virüse karşı 23 Nisan'dan itibaren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasından Tekirdağ şehir merkezinde kurulan Pazartesi Pazarında adım atılacak yer kalmadı. Tekirdağ'ın şehir merkezinde kurulan pazara gelen vatandaşların hiçbir uyarıya dikkat etmeden sosyal mesafe kurallarına aykırı alışveriş yapması da hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA