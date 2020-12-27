Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik
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Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik

27.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:25
Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik

Ordu'da, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Ordu'da, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Tüm Türkiye'de hafta içi saat 21.00-05.00 arasında uygulanan ve hafta sonu tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokak ve caddelerde ıssızlık yaşanıyor. Ordu'da, kış mevsiminde yaşanan yazdan kalma günlerde, vatandaşların ilgi gösterdiği alanlarda sessizlik hakim. En işlek caddeler ve sahil bandında, normal günlerde insan yoğunluğu yaşanırken, kısıtlama sürecinde ise sessizlik oluyor.

Güneşli havanın etkisini gösterdiği Ordu'da insanların, büyük oranda kısıtlamaya uyduğu görülüyor. - ORDU

Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik
Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik
Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik
Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik
Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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